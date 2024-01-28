شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تفتح ملف احتساب قيمة مقابل حق الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات المختلفة أبرزها منظومة الرى الحقلى، تقدير مقابل حق الانتفاع.

وتناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجي، إبراهيم الديب، بشأن التعرف على ما تم إنجازه من مشروع تطوير الري الحقلي خاصة في ظل محدودية المياه، مع ضرورة توعية المزارعين بمردود الري الحديث.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المغالاة في احتساب قيمة مقابل حق الانتفاع المقررة لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على مجرى نهر النيل وذلك في أغراض الزراعة والتشجير والإنتاج الزراعي.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل عامر، ناصر عثمان، أبو العباس فرحات، يونس عبدالرازق، هشام الجاهل، بشأن المغالاة في تقدير قيمة مقابل حق الانتفاع على الأراضي ذات الصلة بالري والصرف لأغراض الزراعة والمشاتل والمراسي بما يفوق قدرة المنتفعين عن السداد.