شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تنتقد تغيب المسؤولين خلال مناقشة طلبات الإحاطة باللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على العلاقة التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن.

وانتقد "بدوي" عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة الخاصة بالهيئة القومية للبريد، مشددا علي ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيره للرد بشكل رسمي ومباشر.

وشدد "بدوي" علي ضرورة وجود ردود جاهزه ومباشرة علي طلبات النواب قبيل الحضور الاجتماعات الخاصة باللجنه.

وتابع بدوي أن أعضاء مجلس النواب لا يدخرون جهداً في متابعة مشاكل الدوائر والقري، في كافة الوزارات الخدمية ، ونأمل من مسئولي الحكومه أن يكونوا علي نفس النهج حتي ينعم المواطن بحياة كريمه في الجمهوريه الجديده.

وتسبب تغيب رئيس حي الأميرية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، استياء مرثا محروس وكيل اللجنة التي انتقدت وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلي أنه من غير المقبول الاستهانه بمطالبات النواب، وأن تغيب رئيس حي الاميرية دون عذر عن اللجنة البرلمانية لن يمر مرور الكرام.

وقال محروس إن مكتب بريد الأميرية لم يفتتح ما يقرب من ثلاثة سنوات، لأسباب لا يعلمها إلا الله، الأمر الذي يعد إهدار المال العام مباشر وصريح، وشددت وكيل اتصالات النواب علي محاسبة المتسبب في تعطيل رسمي من مسئولي حي الأميرية.

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها المقدم من النائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

وجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة مم النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي علماً بوجود مبنى مخصص الوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترال لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة. استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.