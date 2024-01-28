شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح على منصب النقيب و23 للعضوية فى اليوم الثانى للتقدم لانتخابات المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما أعلنت اللجنة انها تلقت عدد 23 ملفً لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (10) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(4) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.