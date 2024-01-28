شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: الحوار الوطنى الاقتصادى دعوة تخصصية لمعالجة الوضع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى ابوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي شامل، مشيرا إلى أن الدعوة تأتى في توقيت دقيق نظرا للمتغيرات الاقتصادية الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية واتساع نشاط السوق الموازية.

وقال "أبوزيد"، لـ ”الخليج 365”، إن الدعوة بالأساس هى دعوة تخصصية للخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى والذى شرفت ان أكون أحد المساهمين فى المشروع البحثى الذى خرج عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذى تبلور عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة والتى نعمل عليها حاليا للخروج بتوصيات تنفيذية نستطيع صياغتها فيما بعد إلى سياسة اقتصادية مالية أو نقدية تساهم فى معالجة الوضع الحالى فى المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا ما يميز هذا الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عن الحوار الوطنى القائم فى تخصصيته للمعنيين بالاقتصاد أما الحوار الوطنى فهو متاح لجميع الأطراف السياسية والمجتمعية وكافة شرائح المجمتع فى الإدلاء بأرائهم بغض النظر عن ما يمكن تطبيقه من عدمه.