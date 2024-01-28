شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": السنوات الأخيرة شهدت إنجازات بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تكلمت عنها كل الأديان سواء السماوية أو غيرها، وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم وصلت إلى حد الكمال فى ملف حقوق الإنسان، قائلا: "هنا فى مصر كان فيه مشاكل فى حقوق الإنسان، ولكن لأول مرة الدولة تعترف بهذه المخالفات وتنشئ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان".

وأضاف "شيحة" أنه فى السنوات الأخيرة كان هناك بعض الإنجازات فى مصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان، قائلا: "لأول مرة هدمنا 15 سجنا التى كان أغلبها ليس لهم علاقة بحقوق الإنسان، وبنينا 5 مراكز تعتبر أفضل مراكز احتجاز حول العالم، بالإضافة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل التى جاءت بعد كفاح".

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" بحضور الدكتور عصام شيحة والنائب محمد عبد العزيز.