وزير العمل للنواب: حريصون على خروج قانون عمل متوازن.. وهناك استقلالية للمنظمات النقابية

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القاهرة - سامية سيد - حسن شحاتة: هدفنا إصدار "قانون عمل" لصالح صاحب العمل والعامل ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات

شارك حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، فn اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وأكد الوزير حرصه على التواصل مع النواب لبحث قضايا العمل والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".

ورحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.

وقال الوزير إن "الوزارة" تعقد اجتماعات لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إخراج " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات..

وأشار الوزير إلى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، وقال إن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هو الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية.