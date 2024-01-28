النواب يوجهون التحية للقوات المسلحة ويثمنون دورها فى حماية أمن البلاد

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القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن وحماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة هى الدرع والحصن الحصين لحماية أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن ما تقوم به القوات المسلحة في الوقت الحالي لم يعد قاصرا على المهمة التقليدية بل تقوم بالحفاظ على مقومات الدولة الأساسية انطلاقا من واجبها القومي ومسئوليتها الوطنية التي تقوم بها بقلب مخلص وعقل واع، فالقوات المسلحة هى السد المنيع الذي يحفظ الوطن ويحمي البلاد من الأخطار، ونوجه لها كل التحية والشكر على جهودها وتضحياتها ودورها في حماية أمن واستقرار الوطن.

بدوره، قال النائب حسام العمدة: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وحماية حدودنا، يد تحمى ويد تحمل السلاح، وأيضا مسئوليتها مع الشرطة المدنية فى الحفاظ على المنشآت والمرافق، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وتحدث الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: أقدم تحية حب وإعزاز وتقدير واحترام إلى كل رجال القوات المسلحة المصرية، التي تؤدي مهمتها بإخلاص، وتفاني ووطنية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والحفاظ على أراضيها، والتي حافظت على مقومات الدولة المصرية، وحافظت على حقوق ومكتسبات الشعب المصري، كما أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون، وقد أحسنت صنعا بدمج كل مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنشىآت العامة في قانون واحد، وأكدت على استمرار التعاون بين القوات المسلحة المصرية والشرطة من أجل الحفاظ على المنشآت العامة المملوكة للشعب المصري.

وتابع: "هذا التعاون بين القوات المسلحة والشرطة يمتد ليشمل حقوق المواطنين فى توفير السلع والخدمات الأساسية والتي قد ارتفعت أسعارها لأسباب غير مقبولة للشعب المصري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نوافق على مشروع القانون.

وقال الدكتور محمد العماري: نوافق على مشروع القانون ونشكر القوات المسلحة المصرية على دورها في تأمين وحماية الوطن واستقراره، وندعم دور قواتنا المسلحة ومواجهة والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن، فالقوات المسلحة هى الدرع الحصين والركن الركين لحماية أمن بلدنا.

وأكدت النائبة هند رشاد، على أن القانون يصب فى الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وكل الشكر للقوات المسلحة المصري على دورها في حماية الدولة والحدود، وما تقوم به من دور كبير في حماية المنشآت الحيوية.

وقالت النائبة إحسان شوقي: "أتوجه بخالص التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على الدور الكبير الذي قامت وتقوم به في حماية مقدرات الوطن وحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة، والتي ساهمت في ردع الهجمات الشرسة التي قامت بها قوى الإرهاب، ومشروع القانون المعروض يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت العامة والحيوية والمرافق العامة للدولة.

وقال النائب حسن المير: أوافق على مشروع القانون، ونثمن دور القوات المسلحة دعما لها فى حماية الأمن والحفاظ على الاستقرار.

وتحدثت النائبة دينا عبد الكريم: "من حيث المبدأ أوافق عىل مشروع القانون وأدعم فكرة دمج القوانين المتشابهة"، موجهة الشكر والتحية للقوات المسلحة على دورها في حماية وتأمين البلاد.

وقال النائب أحمد إدريس: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية البلاد خاصة عندما أراد البعض التدمير والتخريب، كل التحية للقوات المسلحة، ومنذ سنوات والوطن يتعرض لمحاولات لهدم الاستقرارا ولولا القوات المسلحة لنجحت تلك المحاولات، فكل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اختار الوقوف بجانب الشعب المصرى، ونوجه التحية للقوات المسلحة على انحيازها دائما للشعب المصري ودورها العظيم في تأمين المنشآت وحمايتها، وأؤيد مشروع القانون".