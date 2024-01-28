شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية لتفادى سلبيات الموسم الماضى للحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.

وقالت "نورا علي" إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.

وتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ حيث أكد أحمد إبراهيم أن العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.

وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتفادي كافة السلبيات التي واجهت الحجاج فى الموسم السابق.

وأوصت اللجنة بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي فيما يتعلق بتدبير العملة.

وأكدت اللجنة أهمية الاشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج لمنع أي تسلل للمخيمات.

وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.

كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة طبقاً لقانون بوابة العمرة المصرية، والذي يحتم عمل برنامج (سكن مكة والمدينة والانتقالات) والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.