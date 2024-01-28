استهدفت المدفعية الاسرائيلية ساحة بلدة حولا وبلدة مركبا، والقذائف الفوسفورية سقطت بين المنازل. الى ذلك، اصيبت مواطنة بجروح في الغارة التي شنها العدو الاسرائيلي على بلدة الضهيرة وأدت الى تدمير عدد من المنازل.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف استهدف حولا ومركبا وقذائف فوسفورية سقطت بين المنازل وجريحة بالغارة على الضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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