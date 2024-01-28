البيت الأبيض اكد بان لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير "إن.بي.سي" حول تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل

اكد البيت الأبيض بان لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لشبكة "إن.بي.سي" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل بهدف الضغط لوقف الحرب.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن النهج الذي اتبعه منذ بداية الحرب في غزة كان الأكثر فعالية، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس مع الالتزام بالقانون الدولي وحماية أرواح المدنيين". واكد بانه سنواصل دعم إسرائيل في حربها ضد حماس، وليس هناك أي تغيير في سياستنا.

وفي السياق، تحدث اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين لموقع "اكسيوس" أن هناك بالتأكيد عناصر داخل الإدارة ترغب في أن يتصرف البيت الأبيض بهذه الطريقة، لكن على الأقل في الوقت الحالي ليس هذا هو الحال.