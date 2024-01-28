أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار "انتحارية" على قاعدة دورية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الاميركية: مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين في هجوم على قاعدة في الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.