اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن اختتام اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات أميركا ومصر وإسرائيل ورئيس وزراء قطر لبحث اتفاق الأسرى في قطاع غزة. واوضح مكتب نتانياهو في بيان، بان القمة التي بحثت اتفاق الأسرى بناءة، لكن لا تزال هناك فجوات. ولفت الى إن الأطراف ستواصل هذا الأسبوع التفاوض على اتفاق للأسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: القمة التي بحثت اتفاق الأسرى في غزة بناءة لكن لا تزال هناك فجوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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