بايدن: مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم في الأردن من قب جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

واشار بايدن في بيان، الى اننا "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها، وننحن نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات مدعومة من ايران تعمل في سوريا والعراق".

واردف بايدن "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب، ولا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث".

وفي وقت سابق، اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "عم متل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي واصابة 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".