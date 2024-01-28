الحكومة الأردنية: قاعدة "التنف" الاميركية التي تعرّضت للهجوم لا تقع داخل أراضي الأردن

اعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين أن الهجوم على القوات الأميركية الذي اسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

واوضح الوزير الاردني لقناة "المملكة" الرسمية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، موضحا أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.

وقال بايدن في بيان "الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن"، مشيرا إلى أن الهجوم "نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سوريا والعراق".