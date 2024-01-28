"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا 4 قواعد أميركية ثلاث منها في سوريا والرابعة داخل فلسطين

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية"، مؤكدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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