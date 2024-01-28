وكالة الأنباء الإيرانية: اتهامات بايدن لايران باطلة فيما يتعلق بالهجوم على القوات الأميركية

اكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بان اتهامات الرئيس الاميركي جو بايدن الباطلة لإيران فيما يتعلق بالهجوم على القوات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعلن إن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهما جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وأضاف بايدن في بيان "بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".