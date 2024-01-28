الجيش الإسرائيلي يسحب اللواءين 4 و55 احتياط من غزة بعد انتهاء مهمتهما

أعلنت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزة، سحب الجيش الاسرائيلي اللواءين 4 "كرياتي" و55 بعد انتهاء مهمتهما في قطاع غزة.

وأوضحت أن لواء الاحتياط "كرياتي" غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة "حماس" شمالي وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم "رأس الرمح"، ويتألف من خمس كتائب.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال. ومنتصف كانون الثاني الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.

كما سحب في أواخر كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.