إصابة 50 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظار مساعدات قرب الدوار الكويتي بغزة

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"نقل 50 جريحا لمستشفى الشفاء أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء انتظار مساعدات قرب الدوار الكويتي بغزة". وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "دفن ٣ شهداء من النازحين في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس لتعذر نقلهم إلى المقبرة".

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