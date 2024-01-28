المكاري التقى نظيرِه الكوبي: لرفع الصوت تجاه حرب الإبادة التي يشُنُها العدوُ على الفلسطينيين

شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال لقائه نظيرِه الكوبي الفونسو نويا مارتيز في هافانا، على "أهمية رفع الصوت تجاه حرب الإبادة التي يشُنُها العدوُ الإسرائيلي على الفلسطينيين".

وتوافق المجتمعان، على "أهمية وضرورة انعقاد مؤتمر عملية الحقيقة في الوقت الراهن في ظل تزايد التضليل والأكاذيب من قبل وسائل الاعلام المهيمنة"، وأكدت على "مسؤولية الاعلام في تقديم المعلومة الصحيحة للشعوب، إضافة الى الإتفاق على إعداد برنامج مشترك حيال المغتربين اللبنانيين في كوبا وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين".

من جانبه، شدد مارتيز، على "أهمية الوحدة كاستراتيجية من أجل إيصال صورة الحقيقة"، معتبراً أن "الأهم اليوم ليس فقط إيصال حقيقة كوبا للعالم بل حقيقة كل الشعوب المضطهدة التي تتعرض لعدوان وحصار".