التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وفداً برئاسة امين سر ابرشية بعلبك للروم الكاثوليك الأب ربيع شعبان، يرافقه مديرة المدرسة الاسقفية الجديدة الأخت جومانة عريضة، ومسؤولين في جمعية "أجنحة السلام". واكد الاب شعبان للحاج حسن أن "القطاع الزراعي اساس في نهضة المنطقة والاقتصاد الوطني وعرف عن رغبته للتعاون الوثيق مع الوزارة" . بدوره، اكد الحاج حسن أن "ما تقوم به الوزارة هو فعل ايمان بالعيش المشترك والإنماء المتوازن واستدامة هذا القطاع الحيوي بالنسبة الينا والى جميع اللبنانيين" .

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن التقى وفداً برئاسة الأب شعبان بحث معه في وضع القطاع الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.