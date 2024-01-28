مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: لمتابعة موضوع الطرق المهددة بالانهيار ومنع السير عليها

أشارت مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية "Lari"، الى أنه "في ظل الامطار التي تهطل حالياً على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما دون مما يؤدي الى تشكل السيول وفي ظل تشبع التربة في الجبال والتربة تحت الطرقات بالمياه وحتى وصول درجات الحرارة المنخفضة أوائل الاسبوع المقبل بحيث تتحول المتساقطات الى ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وفي ظل مرور السيارات والشاحنات على الطرقات المختلفة مثل ضهر البيدر وترشيش وفي ظل غياب الصيانة منذ سنوات".

وذكرت المصلحة، أن "هذه الطرقات مهددة بمزيد من الانزلاقات ان كان من التربة عن الطرفين أو انزلاق التربة تحت الطرقات مما يشكل خطراً على جميع السيارات والشاحنات"، مشددةً أنه "على الاجهزة المعنية وقوى الامن متابعة الموضوع حتى لو اضطروا الى منع السير عليها".