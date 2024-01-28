الأردن: قواتنا المسلحة مستمرة فى أداء واجبها بالحفاظ على حدودنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الأردنية بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية، ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود.

وأضافت الحكومة الأردنية بأن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود.

وأكدت بأن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة.

وتابعت أن الحكومة الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، والهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود

وأكدت الحكومة الأردنية أن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاونبين البلدين والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.