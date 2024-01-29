شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحوار الوطنى يسهم فى وضع رؤية متكاملة لآليات التعامل مع التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني الشامل والعميق بشأن الوضع الاقتصادي الراهن هي دعوة مهمة تعكس الرغبة الصادقة في وضع رؤية متكاملة لآليات التعامل الناجح مع أعتى التحديات الاقتصادية التي تواجهنا الآن، لافتة إلى أن الحكومة قدمت الكثير من أجل توفير مظلة اجتماعية لدعم ومساندة كافة الفئات من أجل تحسين المستوى المعيشي.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه لا شك أن هذا الحوار الذي من المنتظر ان يشارك فيه مجموعة متميزة من أمهر الخبراء في هذا المجال سوف يثمر عن رؤى بناءة وأطروحات جديدة من شأنها المساهمة بفعالية في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد ومواجهة التحديات، من خلال حلول حاسمة على قدر من المرونة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

ونوهت بأن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى يضم قامات الاقتصاد بالدولة وعدد كبير من المختصين من مختلف أيدولوجيات وأطياف الشعب، القادرة على تقديم روشتة للعبور من تلك التحديات .