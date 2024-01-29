السجن من عام لـ20 عامًا لـ 15 متهمًا بقتل شاب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين حسين نجيدة، وهيثم محمد أبو جبل، بمعاقبة 15 متهماً بالسجن لمدد متفاوته ما بين عام وخمسة أعوام و20 عاما، لاشتراكهم في قتل شخص، خلال مشاجرة بمركز سمالوط.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 20 عاما، لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين، والسجن عام لمتهم آخر، وألزامتهم بالمصاريف الجنائية..

تعود أحداث القضية رقم 8876 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1112، كلى شمال المنيا لسنة 2023 مركز سمالوط إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب مشاجرة بمركز سمالوط، وقتل خلالها شاب.

بإجراء التحريات تم ضبط 15 متهمًا بالتشاجر، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لحين الحكم بسجنهم اليوم.