ضبط سيدة متخصصة في النصب بالدولارات على الأهالي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا سيدة متهمة في قضيتين سرقة بالإكراه ونصب باستخدام الدولارات داخل إحدى قرى نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية في قرى دائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى بكرة، رئيس فرع البحث الجنائى جنوب قنا، والرائد أحمد هشام من ضبط سيدة تُدعى "ر" في العشرينات من عمرها عليها جنايتين سرقة بالإكراه ونصب باستخدام الدولارات في مركز نقادة، وسبق حبسها عام في قضية نصب بالدولارات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.