طالب ببورسعيد يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة "الفن المصري القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

فاز الطالب مازن محمد حسن على، بمدرسة الشهيد أحمد سامى الثانوية للبنين، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة توجيه التربية الفنية للأبحاث للمرحلة الثانوية تحت عنوان "الفن المصري القديم".

وأشرف على بحث الطالب كلا من: أحمد فاروق، معلم بالمدرسة، وهالة حامد، موجهة المدرسة، ومحمد قيصر، مدير المدرسة، تحت إشراف دكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبها، توجهت إدارة المدرسة بالتهنئة للطالب الفائز، متمنيا له التوفيق، ومؤكدة على حرصها الدائم على اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، والاهتمام بالأنشطة الطلابية بجانب العملية التعليمية.