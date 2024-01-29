أكد مندوب ايران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أنه "لا علاقة لإيران بالهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعلن إن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهما جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.
وأضاف بايدن في بيان "بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: لا علاقة لإيران بالهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.