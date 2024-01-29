القيادة الوسطى الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إلى ٣٤ جراء الهجوم في الاردن

كشفت القيادة الوسطى الأميركية، عن ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية في الهجوم على موقع البرج 22 شمال الأردن إلى 34 شخصا.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية في بيان انه تم، إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.

وأوضحت أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية، مشيرة الى "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم."

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.

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وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان الليلة، إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.

وأوضحت أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية.

وقالت: "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم."

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات متشددة تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن (البرج 22)، وقال البنتاجون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

البنتاجون

وزير الدفاع الأمريكي

الاردن

البرج 22

القوات الامريكية في الشرق الاوسط

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