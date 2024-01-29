مقتل شاب فلسطيني خلال اقتحامات في جنين واشتباكات في مناطق عدة بالضفة

قُتب شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه بلدة في جنين، بينما شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية اشتباكات مسلحة. واقتحمت قوات اسرائيلية مدينة جنين نفسها واعتقلت شابا في حي الهدف قبل أن تنسحب فجر اليوم. وبثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر عمليات تجريف وتخريب قامت بها جرافات عسكرية إسرائيلية للبنى التحتية في شوارع جنين، كما تظهر الصور انتشار تعزيزات عسكرية لآليات اسرائيلية في أحياء عدة من مدينة ومخيم جنين.

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