"النشرة": السيول في حاصبيا جرفت معها الوحول والاتربة إلى مجرى نهر الحاصباني

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "غزارة المتساقطات ليل امس وصباح اليوم في منطقة حاصبيا، أدت إلى سيول من المرتفعات جرفت معها الوحول والاتربة إلى مجرى نهر الحاصباني، والحقت اضرارا كبيرة في الثروة السمكية، كما سببت فيضانات طاولت المنتزهات المجاورة لضفتيه".

ولفت الى ان "السيول طاولت اقنية الري وجدران الدعم والقت بها اضرار مادية وكذلك بساتين الحمضيات والخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني".