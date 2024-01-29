عبد المسيح عن تقرير يؤكد وجود لبنانيين أحياء بالسجون السورية: لن ننسى أهلنا المغيّبين قسرًا

لفت النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى أنّ "التّقرير الأخير عن واقع تأكيد وجود معتقلين لبنانيّين أحياء في السّجون السّوريّة، يؤكّد صوابيّة تقديمنا مع مجموعة من النّواب والمنظّمات، عريضة موجّهة للأمانة العامة للأمم المتحدة، للضّغط على ​سوريا​ للإفراج عنهم بشكل فوري".

وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّنا سنبقي هذا الملف ضمن أولويّاتنا، ولن ننسى أهلنا المغيّبين قسرًا".