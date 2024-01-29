لفت النّائب أديب عبد المسيح، إلى أنّ "التّقرير الأخير عن واقع تأكيد وجود معتقلين لبنانيّين أحياء في السّجون السّوريّة، يؤكّد صوابيّة تقديمنا مع مجموعة من النّواب والمنظّمات، عريضة موجّهة للأمانة العامة للأمم المتحدة، للضّغط على سوريا للإفراج عنهم بشكل فوري".
وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّنا سنبقي هذا الملف ضمن أولويّاتنا، ولن ننسى أهلنا المغيّبين قسرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح عن تقرير يؤكد وجود لبنانيين أحياء بالسجون السورية: لن ننسى أهلنا المغيّبين قسرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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