مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على حي الرمال بينهم 10 ضحايا باستهداف مدرسة للأونروا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ قصف على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والضّحايا، وسط قصف المدفعيّة والمسيّرات الإسرائيليّة كلّ ما يتحرّك على الأرض".

وأشارت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (​الأونروا​) تؤوي نازحين في حي الرمال، ما أدّى إلى مقتل 10 مواطنين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضّرب".

وذكرت الوكالة أنّ "طائرة مسيّرة قصفت بصاروخَين مركبتَي إسعاف بمدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، ولم يتمكّن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشّفاء المحاصر، تزامنًا مع إطلاق النّار من قبل مسيّرات إسرائيليّة صوب المستشفى، ما أدّى لإصابة عدد من النّازحين داخله".

ولفتت إلى أنّ "طائرات حربيّة قصفت عددًا من المواطنين ومقبرةً في حي الدرج وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل مواطنين، كما قصفت عددًا من المنازل في حيَّي الصبرة والزيتون في المدينة".