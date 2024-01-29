أشتية: الاحتلال ينشئ مستوطنات بالضفة والهجوم على الأونرروا انتقامي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الاحتلال الإسرائيلي يحضر لإنشاء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف أشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه يعمل على برنامج إصلاح داخلي، واطلعت فلسطين بعض الدول على تفاصيله.

ولفت إلى أنه يجب وقف النار في غزة لإدخال المساعدات الكافية، مؤكدًا أن تعليق بعض الدول تمويل أونروا يعرض الفلسطينيين للخطر.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الأونروا تساهم في إغاثة 1.7 مليون مواطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم على الأونروا انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عن المسئولين فيها والتي أدانت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف "أشتيه"، أن "الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان ووالأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت مبعث أمل للفلسطينيين على مساعدتهم للعودة إلى ديارهم.

وأوضح أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، وأن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.