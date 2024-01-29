شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: شكرا للرئيس السيسى على دعم "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

وفى ذات الصدد، أشادت النائبة مايسة عطوة، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة:" خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس على دعمه لذوي الهمم".

وقالت النائبة ابتهاج الطوخى، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة، ومن ثم هذا التعديل الذى نحن بصدده اليوم خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.

وقالت النائبة آيات الطباخ، إن التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، وذلك من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع، ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.