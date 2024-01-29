شبايطة للنشرة: إعتصامات في المخيمات رفضاً لقرارات وقف تمويل الأونروا ومن الطبيعي أن يكون هناك إنعكاسات على اللاجئين في لبنان

تحدث أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا العميد ماهر شبايطة، في حديث لـ"النشرة"، عن إعتصامات ووقفات ستشهدها مختلف المخميات الفلسطينية في لبنان اليوم، رداً على قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة "الأونروا"، مشدداً على خطورة هذا القرار.

واشار شبايطة إلى أن هناك حرباً إقتصادية ومالية على "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً أن الوكالة هي الشاهد على النكبة التي تعرضها الشعب الفلسطيني في العام 1948، وهي في الأصل وجدت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين، موضحاً على أن الحرب على الوكالة ليست جديدة لكنها اليوم اشتدت بهدف ضربها بشكل كامل.

وكشف شبايطة أن هناك مساع تقوم بها منظمة التحرير من أجل عودة تلك الدول عن قراراتها وتأمين إستمرار الدعم، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن يكون لها إنعكاسات على اللاجئين في لبنان، في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية، حيث تغطي "الأونروا" 3 مجالات أساسية هي: الصحي، التربوي، الإجتماعي.