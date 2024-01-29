المرصد الاوروبي: اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على البدء بالنهوض في لبنان

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على البدء بالنهوض في لبنان ولا يمكن للمسؤولين تجاوزه اذا أرادوا الخروج من الأزمة.

وفي هذا السياق أشار المرصد الى أن الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب اللبناني لا تحتوي على اي امر تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.

واضاف المرصد: رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي اكد من على منبر البرلمان اللبناني أننا بدأنا مرحلة التعافي، فكيف يكون ذلك؟ بأرقام الموازنة؟؟.