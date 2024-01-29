يزبك إلى "المتطاولين على بكركي": ضبّوا ألسنة السوء قبل أن تُسقط لبنان فتندمون

توجّه عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "المتطاولين على ​بكركي​"، قائلًا: "أنتم تعيشون في دولة رُسِّمت حدودها بخَيطٍ مَنسولٍ من جبّة بطريرك، وتتأرجحون بأمان على غصن من أرزها المبارك، تحميكم قواعد الشَبك الوطني لا قواعد الاشتباك. ضبّوا ألسِنةَ السّوء قبل أن تُسقِط ​لبنان​ فتندمون... وأنتم تعلمون".

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