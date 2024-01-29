المطران سفر يشارك في لجنة الحوار الدولية الكاثوليكي - الأرثوذكسي الشرقي

شارك المطران مار يوستينوس بولس سفر ما بين ٢٢ و٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ وبتكليفٍ من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني في لجنة الحوار الكاثوليكي - الأرثوذكسي الشرقي في روما ممثلاً الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وكذلك نيافة المطران مار بوليكاربوس أوغين أيدين "بصفة مراقب"

تضم هذه اللجنة ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وهي: السريانية والقبطية والأرمنية والآثيوبية والأريتيريا وكذلك الكنيسة الهندية، كما تضم أيضاً اللجنة أعضاء من الكنيسة الكاثوليكية "اللاتينية" وكذلك من كنائس الكاثوليكية الشرقية.

واحتفلت اللجنة هذه السنة بالذكرى العشرين لانطلاق عملها، وشارك أعضاء اللجنة في الصلاة المسكونية التي ترأسها قداسة البابا بمناسبة أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحين في كنيسة مار بولس في روما في ٢٥ كانون الثاني وهو ذكرى اهتداء مار بولس على أبواب دمشق.

كان للجنة أيضاً لقاء مع قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان. شارك أعضاء اللجنة أيضاً بالاحتفال الذي أقيم في جامعة الأنجيليكم " Angilicum “ بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة.

وشارك المطران سفر أيضاً بالعشاء التكريمي الذي أقامه نيافة الكاردينال” Kurt Koch” الرئيس المشارك للجنة حيث حضر إلى جانب أعضاء اللجنة كل من الكاردينال " Pietro Parolin” أمين سر دولة الفاتيكان كذلك نيافة الكاردينال “ Claudio Gugerotti ” رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

هذا وقد ناقشت اللجنة المشتركة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها لهذه السنة.