المنخفض الجوي "حيّان" يشتد بعد ظهر الغد والثلوج تلامس الـ800 متر فجر الخميس

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن "الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ ومتمركز حاليًا جنوب غرب تركيا ، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجويّة إسم "حيّان" "HAYAN" يحمل معه أمطار غزيرة ، عواصف رعدية ، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء مع التدني الملموس بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج ال ٨٠٠ متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتباراً من صباح يوم الجمعة ويستقر تدريجياً يوم الأحد المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع انفراجات خلال النهار، تتساقط أمطارمتفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠ متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً اعتباراً من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات في التربة كما تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لتقارب ال ٩٠ كم/س خاصة في المنناطق الشمالية خلال الفترة المسائية يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، تتساقط الثلوج على الجبال بدءًا من ارتفاع ال ١٢٠٠ متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١١٠٠ متر.

الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات خاصة فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة . تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ليلاً ال ٩٠٠ متر خاصة المرتفعات الشمالية.

الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٦ درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج تلامس ارتفاع ٨٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال الليل و نحذر من خطر الانزلاقات.