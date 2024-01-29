الداخلية التركية: القبض على طاجيكستاني وروسي يُشتبه بتنفيذهما الهجوم على كنيسة بإسطنبول

أعلن وزير الدّاخليّة التّركي علي يرلي قايا، أنّه "تمّ القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل الّتي تسبّبت في وفاة مواطننا Tuncer Cihan، أثناء قدّاس الأحد في كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري يير في ​إسطنبول​"، مهنئًا مديريّة أمن إسطنبول وأفراد الشّرطة، على "العمليّة النّاجحة".

ولاحقًا، كشف يرلي قايا في مؤتمر صحافي، أنّ فرق الأمن نفّذت أكثر من 30 مداهمة عقب الهجوم، أوقفت خلالها 47 شخصًا، موضحًا أنّ الفرق ألقت القبض على المشتبه بهما في الجريمة، وأنّ أحدهما من ​طاجيكستان​ والآخر من ​روسيا​، ويُعتقد أنّهما ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قد أفاد وزير العدل التّركي يلماز تونج أمس، أنّ "مكتب المدّعي العام بدأ تحقيقًا بشأن الهجوم المسلّح على الكنيسة الإيطاليّة في اسطنبول".

ومساءً، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن الهجوم، وذكر أنّ اثنين من أعضائه نفّذا الهجوم ولاذا بالفرار.