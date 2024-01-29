أعلن وزير الدّاخليّة التّركي علي يرلي قايا، أنّه "تمّ القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل الّتي تسبّبت في وفاة مواطننا Tuncer Cihan، أثناء قدّاس الأحد في كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري يير في إسطنبول"، مهنئًا مديريّة أمن إسطنبول وأفراد الشّرطة، على "العمليّة النّاجحة".
ولاحقًا، كشف يرلي قايا في مؤتمر صحافي، أنّ فرق الأمن نفّذت أكثر من 30 مداهمة عقب الهجوم، أوقفت خلالها 47 شخصًا، موضحًا أنّ الفرق ألقت القبض على المشتبه بهما في الجريمة، وأنّ أحدهما من طاجيكستان والآخر من روسيا، ويُعتقد أنّهما ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان قد أفاد وزير العدل التّركي يلماز تونج أمس، أنّ "مكتب المدّعي العام بدأ تحقيقًا بشأن الهجوم المسلّح على الكنيسة الإيطاليّة في اسطنبول".
ومساءً، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن الهجوم، وذكر أنّ اثنين من أعضائه نفّذا الهجوم ولاذا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية: القبض على طاجيكستاني وروسي يُشتبه بتنفيذهما الهجوم على كنيسة بإسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.