إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس قرب قاعدة بحرية في حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي قرب قاعدة بحرية في حيفا بجروح خطيرة، بعد تعرضه لعملية دهس"، موضحةً أن "منفذ عملية الدهس في حيفا حاول طعن جندي بعد دهسه، قبل إطلاق الجنود الرصاص عليه".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "فلسطيني ارتكب عملية دهس بالقرب من قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي في حيفا، وبعد محاولة الدهس خرج من سيارته وحاول استهداف عناصر الجيش الإسرائيلي بفأس، فرد العناصر بإطلاق النار عليه".