أكسيوس: إجتماع سري بالرياض ضم السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وبحث باليوم التالي للحرب على غزة

أفاد موقع "أكسيوس" بأن اجتماعاً سرياً، ضم السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، عُقد قبل 10 أيام في الرياض، ناقش المواقف بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الملف أنّ الاجتماع ضم مستشار الأمن الوطني السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، و رئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني. وبحسب المصادر، اطلع المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على مجريات الاجتماع ومحتوياته من قبل بعض المشاركين.

وأشار الموقع إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا نظيرهم الفلسطيني، بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية، حيث طالب الأفرقاء بأن يحصل رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، في حال تشكيل حكومة جديدة، على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه الإصلاحات من أهم شروط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ولفت مستشار الأمن الوطني السعودي، خلال اللقاء، إلى أنّ "السعودية لا تزال مهتمة بالمضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل، مقابل خطوات عملية من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية".