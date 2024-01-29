مذكرة بالإقفال يومي 9 و14 شباط بمناسبة عيد مار مارون والذكرى 19 لاغتيال الحريري

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرةً إداريّةً رقم 2/2024 عن إقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، بمناسبة عيد مار مارون وبمناسبة ذكرى إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، جاء فيها: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديّات يوم الجمعة الواقع فيه 9/2/2024 بمناسبة عيد مار مارون، ويوم الأربعاء الواقع فيه 14/2/2024 الذكرى التاسعة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار".

