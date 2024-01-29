انت الان تتابع خبر الموارد المائية: تحويل 45 كم من قناة البدعة من مفتوحة الى مغلقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "ملاكات الوزارة تواصل تنفيذ الجزء الحرج من قناة البدعة ضمن مشروع ماء البصرة الأنبوبي في محافظة البصرة"، مشيرة الى أن "المشروع يعمل على نقل المياه بالأنابيب لتقليل الضائعات المائية والحد من التجاوز".ونقلت الوزارة عن المهندس المقيم للمشروع زهير نوري عزيز قوله، إن "الأعمال تأتي لتأمين إيصال المياه الخام الى محافظة البصرة بشكل مستمر وثابت".

وأضاف أن "اختيار هذا الجزء من المشروع للتنفيذ هو معالجة ٥٥كم الحرجة من قناة البدعة المفتوحة بسبب الانهيارات وتكسر الأكتاف لإن التربة في هذه المنطقة جبسية ورملية، مما يسبب بانهيار أكتاف القناة وأنهاء مسألة التجاوزات على القناة المفتوحة".

وتابع ان "العمل ينفذ من قبل شركات الوزارة، شركة الرافدين وشركة العراق وشركة الفاو، وبأشراف الهيئة العامة لمشاريع الري والإستصلاح"، لافتا الى ان "المشروع موزع على ثلاث قواطع، القاطع الاول تنفذه شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري يتضمن مد أنابيب دكتايل بقطر 2م بواقع خطين ومسافة 20كم، حيث أُنجز اكثر من 11 كم من أصل 20".

وأوضح أن "القاطع الثاني للمشروع والمنفذ من قبل الرافدين العامة لتنفيذ السدود يتضمن مد انابيب دكتايل وبخطين حيث تم انجاز 13كم من اصل 25كم أما شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري تقوم بأعمال تنفيذ محطة ps2 الجديدة ضمن مشروع ماء البصرة الأنبوبي حيث تضمن العمل تنفيذ محطة تتكون من 14 مضخة مترية بالاضافة الى ملحقات لمحطة وتشمل المحطة الثانوية ومحطة الصيانة وفتحات الإقفال في مقدم المحطة ومؤخر المحطة كذلك حوض التجميع وعمل تحويلة مؤقتة لمشروع ماء البصرة".

وأشار إلى أن "القاطع الثالث بطول 10 كم وسوف ينفذ باستخدام تقنية اللحاف الخرساني.

