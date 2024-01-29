شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علام يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ظهر اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين، فى الانتخابات التى من المقرر تعقد 9 مارس المقبل.

واصلت النقابة العامة للمحامين، فى تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، اليوم الأثنين الموافق 29 يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية، وتضم طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة، وصورة كارنية 2024 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، وشهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري)، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب، و شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)، والكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.