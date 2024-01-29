شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية عن وسام "البناء العظيم": تشجع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، إشادة برلمانية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، الذى يهدف إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية، مؤكدين أنه يُصّدر رساله معنوية إيجابية شديدة الأهمية للمجتمع المصري قبل الخارج.

وفي هذا الصدد، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة مشاركة المجتمع في بناء التنمية، حيث يمنح وسام جديد لمن يقدم الجهود المخلصة في التشييد والبناء، ومن يبذل الجهود المخلصة.

وقال اللواء صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر سباقة في مواقفها الحضارية والانسانية، لافتاً إلي أهمية الوسام المستحدث لاسيما وأن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشهد نهضة تنموية كبري فضلا عن المشروعات القومية ومنها مشروع حياة كريمة في القري الريفية، الذي وصفه بـ"مشروع القرن"، ويستحق كل العاملون فيه الدعم والتقدير.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشء والشخص المكرم نفسه.

وقال "أبو العلا" إن فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.

وأكد عضو مجلس النواب، وجوب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرا إلى أهمية التحفيز المعنوى، قبل التحفيز المادى على الإنسان.

واعتبر "أبو العلا" أن مشروع القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضارى والمجتمعي فيما يقومون به حاليا، مشيراً إلي أن مسمي وسام البناء العظيم، هو جيد، و ليس غريب على مصر بناه الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا فى البناء فى مصر مثل مدينة مصر الجديدة، قائلاً : مشروع القانون رسالة ايجابية للمجتمع المصرى بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضا.

أيضا جاء تأييد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون، لتشجيع من يساهم في التطوير والبناء في تقدير معنوي ويعمل علي تشجيع الشباب، لافتاً أيضا إلي التعديل التشريعي السابق لتشجيع القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية التحتية، قائلاً : "البناء والتعميير هما العمود الفقري لاي دولة". وأبدي "المغاوري" استحسانه لمراجعة القيم المالية لبعض الاوسمة والأنواط .