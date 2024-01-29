كيربي: نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس بالأردن

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أن "الرئيس جو بايدن قال إننا سنرد على هجوم أمس وسنفعل ذلك"، لافتاً إلى أننا "ما زلنا ندرس الخيارات المتاحة للرد".
وفي حين أوضح أننا "نعلم أن إيران والمجموعات التي تدعمها وراء الهجوم"، قال: "نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن".
وبينما أكد أننا "لا نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي"، شدد على أننا "لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط".
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