"النشرة": مخيمات فلسطينية نظمت وقفات احتجاجية رفضاً لقرار وقف المساعدات لـ"الأونروا"

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن "بعض المخيمات الفلسطينية نظمت وقفات احتجاجا على قرار عدد من الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأونروا، وقد امتدت من مخيمي نهرالبارد والبداوي شمالا، وصولا الى عين الحلوة جنوبا، حيث نظمت اللجان الشعبية لـفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وقفة في ملعب الشهيد "أبو جهاد" الوزير في الشارع التحتاني، طالبت فيه بالتراجع الفوري عن قرار تعليق دفع المساعدات المالية للوكالة ودعمها كي تقوم بمهامها في اغاثة اللاجئين وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي همجي منذ اكثر من ثلاث اشهر ونصف".

وتحدث في الوقفة عضو اللجنة الشعبية للمخيم محمد أيوب باسم المعتصمين، فدعا الى "أوسع حراك فلسطيني للضغط على المجتمع الدولي لدعم الاونروا، معتبرا أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل الأونروا تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى أيوب، أن "إلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين لأن قرار إنشاؤها تم بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إغاثتهم تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الدولي 194".