ريفي تضامن مع الراعي: الممانعة التي خربت لبنان تحتّم علينا كأحرار رفض المشروع الإيراني

رأى النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "الحملة على البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، أوركسترا تخريبيّة للنّسيج اللّبناني، وهي بوقاحتها تدفع اللّبنانيّين لتبنّي خيارات تناقض قناعتهم بالعيش معًا".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الممانعة الّتي خربت ​لبنان​ بالفوضى والتّعطيل والاغتيالات، تحتّم علينا كلبنانيّين أحرار رفض المشروع الإيراني المدمّر. كلّ التّضامن مع البطريرك الراعي و​الكنيسة​".