رأى النّائب أشرف ريفي، أنّ "الحملة على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أوركسترا تخريبيّة للنّسيج اللّبناني، وهي بوقاحتها تدفع اللّبنانيّين لتبنّي خيارات تناقض قناعتهم بالعيش معًا".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الممانعة الّتي خربت لبنان بالفوضى والتّعطيل والاغتيالات، تحتّم علينا كلبنانيّين أحرار رفض المشروع الإيراني المدمّر. كلّ التّضامن مع البطريرك الراعي والكنيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي تضامن مع الراعي: الممانعة التي خربت لبنان تحتّم علينا كأحرار رفض المشروع الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.