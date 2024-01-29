ميقاتي بحث مع رياشي والحلبي بشؤون وزارتيهما والتقى أولوسوي وعقيص وناصر وطالوزيان

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مع وزيرة الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة في حكومة تصريف الأعمال ​نجلا رياشي​، وعرض معها لشؤون تتعلّق بالوزارة ومشاريعها المستقبليّة.

والتقى وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، وبحث معه بشؤون وزارته.

كما استقبل ميقاتي سفير تركيا في ​لبنان​ علي باريش أولوسوي، وبحث معه بآخر المستجدّات الرّاهنة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها.

ثم التقى عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، الّذي أوضح "أنّه بحث مع ميقاتي بشؤون ومطالب تخصّ منطقة البقاع، لا سيّما موضوع سلامة ​طريق ضهر البيدر​".

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع النّائبين ​حيدر ناصر​ و​جان طالوزيان​، وجرى عرض للأوضاع العامّة.