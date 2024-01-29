ميقاتي بحث مع رياشي والحلبي بشؤون وزارتيهما والتقى أولوسوي وعقيص وناصر وطالوزيان

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزيرة الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي، وعرض معها لشؤون تتعلّق بالوزارة ومشاريعها المستقبليّة.
والتقى وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وبحث معه بشؤون وزارته.
كما استقبل ميقاتي سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، وبحث معه بآخر المستجدّات الرّاهنة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها.
ثم التقى عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عقيص، الّذي أوضح "أنّه بحث مع ميقاتي بشؤون ومطالب تخصّ منطقة البقاع، لا سيّما موضوع سلامة طريق ضهر البيدر".
إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع النّائبين حيدر ناصر وجان طالوزيان، وجرى عرض للأوضاع العامّة.
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